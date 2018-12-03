Лос-Анджелес, США, 3 декабря, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Коллекция вещей основателя журнала Playboy Хью Хефнера ушла с молотка в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщают организаторы торгов Julien's Auction в Instagram.

Toglenn Хью Хефнер

Аукционы прошли 30 ноября и 1 декабря. Вырученные деньги направят в фонд Хефнера для поддержки организаций по защите гражданских прав.

Так, за $31,2 тыс. продан личный экземпляр первого выпуска Playboy с Мэрилин Монро на обложке. Печатная машинка издателя продана за $162,5 тыс.

Звезду Хефнера на Аллее славы продали за $ 57,6 тыс., лимузин Lincoln Town Car 1998 года — за $44,8 тыс., кожаный диван из гостиной особняка Playboy — за $34,3 тыс. Новых владельцев обрели также смокинги Хефнера и DVD с фильмами разных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Хью Хефнер ушел из жизни 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года. Его знаменитый журнал Playboy впервые увидел свет в 1953 году.

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