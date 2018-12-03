Братислава, 3 декабря, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Двенадцать активистов Гринпис задержаны в районе города Новаки в Словакии и помещены под арест по решению суда. Об этом сообщает словацкая газета Pravda.

Суд

Активисты проводили протестную акцию на территории угольной шахты. Они влезли на башенный эксплуатационный копер, чем создали опасность для работников шахты. Большинство из задержанных — иностранцы, этим обусловлено избрание меры пресечения.

Правоохранители опасались, что общественники избегут ответственности, выехав за пределы страны. В основном это чешские, финские и бельгийские граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре шесть активистов Гринпис проникли на индонезийский танкер с пальмовым маслом в Кадисском заливе. Производители масла обратились к правительству Индонезии, предлагая запретить эту организацию за «негативную, провокационную и бездоказательную кампанию».

Читайте также: Производители пальмового масла в Индонезии выступили против Гринпис