Дамаск, 3 декабря, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Воздушные силы возглавляемой США международной коалиции выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Обстрелу подверглись позиции военных в районе горной гряды аль-Гураб, южнее города Эс-Сухна. Удар был произведен 2 декабря в 20:00 по местному времени (21:00 мск) и повлек за собой только материальный ущерб.

Читайте также: В Сирии арестован ближайший помощник Абу Бакра аль-Багдади

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники действуют в Сирии без разрешения правительства страны и в отсутствие мандата ООН, в связи с чем сирийский МИД не раз призывал ООН принять меры. При налетах коалиции гибнут мирные жители. Так, 26 ноября удары пришлись по селению Абу-Хасан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли в том числе женщины и дети.

Читайте также: Коалиция США разбомбила деревню в сирийской провинции Дейр-эз-Зор