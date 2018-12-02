Сеул, 3 декабря, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заверил, что все желания лидера КНДР Ким Чен Ына сбудутся после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед отлетом в Новую Зеландию, сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По словам южнокорейского лидера, Трамп рассказал о своем дружелюбном отношении и симпатии к Ким Чен Ыну. Поэтому глава США надеется, что лидер КНДР выполнит свою часть соглашения, и тогда исполнятся все его желания, отметил Мун Чжэ Ин.

Именно такие слова, пояснил глава Республики Корея, Трамп во время переговоров на саммите G20 в Аргентине попросил передать Ким Чен Ыну.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась в Сингапуре 12 июля 2018 года. В итоговом заявлении Ким Чен Ын объявил о готовности к полной денуклеаризацию Корейского полуострова, а Трамп заверил, что КНДР получит гарантии безопасности. Вместе с тем намерения сторон не были подробно прописаны в итоговом коммюнике саммита.

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