Лондон, 3 декабря, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Великобритания расширяет свое присутствие на Украине в преддверии президентских выборов. Последствия действий Лондона еще предстоит оценить, говорится в заявлении российской дипмиссии в Лондоне.

Флаг Великобритании

Таким образом в посольстве РФ отреагировали на сообщения о секретной операции, проводимой на Украине британскими военными. По данным «Русской службы Би-Би-Си», военнослужащие секретной 77-й бригады британской армии осуществляют «психологическое воздействие и информационные операции» посредством сети Интернет.

В своё время британские власти поддержали переворот в Киеве и приход к власти действующего украинского правительства, что являлось нарушением конституционного строя на Украине, напомнили дипломаты.

Если сообщения о «тайной операции» Лондона правдивы, можно говорить о новом элементе масштабного военного присутствия Великобритании на Украине. Ранее российской стороне было известно, что британские специалисты обучали украинских военных спецоперациям в Донбассе, отметили в посольстве.

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