Москва, 3 декабря, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников группы «Ленинград» за терпимость к нецензурной лексике. Рок-музыкант Сергей Шнуров отреагировал едкими стихами, опубликовав их на своей странице в Instagram.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

«Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», — написал Шнуров.

Творчество супруги Пригожина лидер «Ленинграда» сравнил с «казематом», в котором чересчур «чистенько». О себе Шнуров отозвался с иронией, он пошутил о пристрастии к алкоголю и заявил, что в его жизни — «мат на мате».

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Пригожин назвал недопустимым «мат в публичных местах как хайп». Он обвинил в наивности поклонников творчества Шнурова, которые вместе с музыкантом скандируют матерные слова, и предложил ввести штрафы «от 10 млн рублей».

Читайте также:

Шнуров прокомментировал запрет въезда мужчин РФ на Украину

«Маленький злобный карлик!»: Шнуров пошутил по поводу роста Нагиева