Стокгольм, 3 декабря, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Охрана базы ВМФ Швеции, расположенной близ Стокгольма на острове Мускё, задержала двоих иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы шведских вооруженных сил.

Naval Museum of Sweden Шведская военно-морская база. Мускё

Посторонние лица были обнаружены на территории военного объекта, их задержали в соответствии с законом. Потребовался предупредительный выстрел.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Задержанные переданы полиции, гражданами какой страны они являются, военные не уточнили. Проникновение на базу грозит иностранцам тюремным заключением или штрафом.

Военная база на острове Мускё действует с 1969 года. На сегодняшний день она используется для технического осмотра кораблей.

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