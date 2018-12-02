Екатеринбург, 3 декабря, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Участники рок-группы «Чайф» находились на борту самолета со сломавшейся системой кондиционирования, который летел из Новосибирска в Екатеринбург. Лидер группы Владимир Шахрин назвал полет самым ужасным в своей жизни, передают «Вести».

Самолёт

Музыкант сравнил с «баней» обстановку на борту. Он рассказал, что пассажиров приводили в чувство с помощью нашатырного спирта и влажных полотенец. Экипаж не мог внятно объяснить произошедшее.

В авиакомпании S7 сообщили, что разбираются в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург было настолько жарко, что нескольким пассажирам стало плохо. Экипаж доложил о случившемся на землю, но до посадки исправить ситуацию было невозможно.