Ереван, 3 декабря, 2018, 00:18 — ИА Регнум. В Армении ещё никогда не было правительства с более проармянской позицией по вопросу Нагорного Карабаха, чем сейчас. Об этом заявил лидер блока «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге в Горисе.

ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, несмотря на это, в Армении есть политические силы, которые постоянно говорят о том, что революция была заговором против Арцаха (Нагорного Карабаха), и правительство готовит заговор против Арцаха, имеет коварные замыслы в отношении Арцаха.

«Я постоянно думаю, что, может, этих людей заставлять выступать с заявлениями, о лживости которых знают, в первую очередь, они сами. И я постоянно думаю, ну, ладно, почему эти люди выступают с подобными заявлениями, и, честно говоря, не нахожу какого-либо логического объяснения, кроме того, что некоторые политические силы поняли, что на этих выборах будет зафиксирована их политическая смерть, и эти люди, зафиксировав свою близкую политическую смерть, своими политическими провокационными заявлениями решили, что сумеют спровоцировать заговорщицкую войну, и в этом контексте защитить свои узкие групповые и личные интересы. Это очень серьезный прецедент, потому что я не могу найти иного объяснения», — сказал Пашинян (цитаты по news. am).

По мнению Пашиняна, этими заявлениями уже должны заняться Служба национальной безопасности и военная контрразведка.

«Я считаю, что всё это выходит за рамки логики обсуждений лишь на политических площадках. И я считаю, что проверкой озвученной мной версии и этими заявлениями должны заняться Служба национальной безопасности и военная контрразведка, потому что некоторые весьма уверенными шагами движутся к государственной измене. И я не боюсь делать это заявление и хочу сказать, что сегодняшнее правительство и народ Армении имеют достаточно рычагов, чтобы искоренить некоторые силы, пытающиеся совершать разрушительные действия против наших вооруженных сил.

Если кто-либо попытается заподозрить народную революцию, то есть избранное народом правительство в каком-либо антинациональном и антигосударственном заговоре, мы будем иметь право подозревать этих людей как минимум в том, что они являются шпионами под иностранным влиянием», — отметил Пашинян.

Он добавил, что народ Арцаха не позволит, чтобы кто-либо создал впечатление, совершая манипуляции на тему о том, что между Арменией и Нагорным Карабахом существуют разногласия.

«Наш народ сегодня более чем един. И я хочу выразить удовлетворение тем, что ряд весьма влиятельных политических сил Арцаха уже выразили свою позицию по этому вопросу и четко заявил о том, что они не позволят нарушить наше национальное единство во имя достижения наших национальных целей. Я говорю, что некоторые идут в этом направлении, серьезно «газуя». Если они будут сильно «газовать», врежутся в стену», — подчеркнул Никол Пашинян.

По мнению представителя бюро оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна, заявление Пашиняна оставляют впечатление диктаторского поведения.

«Я считаю, что это запрещенные вещи, это поведение, свойственное диктатору. Я бы не хотел, чтобы так было в нашей стране. Стыдно, давайте проведем спокойную предвыборную борьбу, будем озвучивать различные точки зрения, мирно пойдем на выборы», — сказал он.

При этом Маргарян отказался назвать ту политическую силу, о которой говорил Пашинян. Маргарян, однако, не считает, что заявление Никола Пашиняна о подозрениях в государственной измене относится к его сопартийцам.