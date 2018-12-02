Москва, 2 декабря, 2018, 23:53 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Facebook.

Chehlab.com Виктор Гульченко

Трагедия произошла в субботу, 1 декабря.

«Не стало … создателя нашего театра, — говорится в сообщении. — Чувствуем себя сиротами».

Дата прощания с Гульченко пока неизвестна.

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