Ушел из жизни создатель театра «Международная Чеховская лаборатория»
Москва, 2 декабря, 2018, 23:53 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Facebook.
Chehlab.com
Виктор Гульченко
Трагедия произошла в субботу, 1 декабря.
«Не стало … создателя нашего театра, — говорится в сообщении. — Чувствуем себя сиротами».
Дата прощания с Гульченко пока неизвестна.
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