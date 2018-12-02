Ереван, 2 декабря, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг» на внеочередных парламентских выборах, не считает, что Конституцию нужно подвергнуть глобальным изменениям. Однако, по его мнению, некоторые положения являются проблемными и в случае необходимости возможно вернуться к президентской форме правления.

В ходе предвыборной агитации в Сисиане Пашинян заявил, что в их предвыборной программе нет ничего о глобальных изменениях Конституции, поскольку такие изменения, как и изменения системы государственного управления, должны быть оправданны.

«Вы представляете, после каждых выборов брать и менять Конституцию? Эта Конституция принята всего семь месяцев назад и вступила силу. Давайте дадим ей поработать. Если увидим, что необходимо изменить систему государственного управления и вернуться к президентской модели, то мы, конечно, не стеснены в этом вопросе. Если народ захочет, мы это сделаем», — приводит слова Пашиняна Арменпресс.

В то же время он считает, что в Конституции есть положения, которые должны быть изменены непременно.

«К примеру, в Конституции говорится, что депутатом парламента и министром могут стать лица, которые в последние четыре года были гражданами только Республики Армения и постоянно проживали в Республике Армения. Если в случае депутата парламента это положение справедливо, то в отношении исполнительной власти, как мы считаем, здесь есть определенные ограничения для вовлечения диаспорального потенциала в систему управления Армении», — отметил Пашинян.

По его словам, необходимо совершить серьезные шаги и в вопросе внедрения четких механизмов сдержек и противовесов в системе управления, но так, чтобы не нарушить вертикальную пирамиду системы и четко обозначить, кто является главой государства.

«Много говорится, что эта Конституция — суперпремьерская, и мы, разумеется, должны предпринять серьезные шаги и в вопросе внедрения четких механизмов сдержек и противовесов в системе управления, чтобы в нашей стране были ограничены и искоренены все возможности диктатуры и автократии. Но, преследуя эту цель, не нужно упускать и другой вопрос. Весьма важно не нарушить вертикальную пирамиду власти, чтобы страна была управляемой. Недопустимо, чтобы в государстве не было четко обозначено, кто является главой государства. Это потенциальный кризис для страны и может стать причиной постоянных потрясений. Да, в этой Конституции четко прописано, что главой государства является премьер-министр, но я согласен, что необходимо внедрение четких механизмов сдержек и противовесов в систему управления, чтобы все ветви власти могли контролировать друг друга», — подчеркнул Пашинян.

В декабре 2015 года по инициативе тогдашнего президента страны Сержа Саргсяна в Армении была принята новая Конституция, в которой форма правления из полупрезидентской была изменена на парламентскую. Саргсян преследовал цель остаться у власти после истечения двух президентских сроков уже в качестве премьера. В апреле 2018 года парламент избрал Саргсяна на пост премьер-министра, что вызвало массовые акции протеста, которые возглавил оппозиционный депутат парламента Никол Пашинян. Спустя восемь дней Саргсян подал в отставку, а 8 мая парламент избрал главой правительства Пашиняна, который заявил, что одной из главных задач нового правительства станет проведение внеочередных парламентских выборов.

В ноябре Пашинян подал в отставку, что привело к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов, которые назначены на 9 декабря.