Мехико, 2 декабря, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели рабочую встречу в Мехико. Об этом сообщил венесуэльский лидер на странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Необычная встреча с президентом Лопесом Обрадором и его супругой», — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике в июле 2018 г. Инаугурация нового главы государства прошла 1 декабря текущего года.

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