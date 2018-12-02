Сочи, Краснодарский край, 2 декабря, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В Сочи неизвестный убил бывшего депутата городского собрания. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, на улице Красноармейской.

«Обнаружен 58-летний мужчина… — говорится в сообщении. — От полученных повреждений потерпевший скончался».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ведется поиск злоумышленника.

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