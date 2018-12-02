В Мытищах в результате пожара погибли три человека
Мытищи, Московская область, 2 декабря, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Три человека (мужчина, женщина и ребенок) погибли в результате пожара в одном из кафе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, вблизи деревни Новосельцево. По предварительным данным, причина ЧП — замыкание электропроводки.
«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела трех человек, — говорится в сообщении. — По данному факту … возбуждено дело».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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