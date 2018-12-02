Лос-Анджелес, США, 2 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Фанаты Marvel выложили в сеть концепт-арт, на котором изображен персонаж Ронин, являющийся новой «ступенью эволюции» Соколиного Глаза (его играет актер Джереми Реннер). Изображение было опубликовано 1 декабря на Instagram-странице пользователя ultraraw26.

Solomon203 Marvel

https://www.instagram.com/p/Bq2DxWEnDPQ/

В комментарии автор рисунка решил пояснить поклонникам киновселенной, что означает слово «ронин». Она написал, что в Японии времен феодализма это «бродячий самурай, который не имеет господина или хозяина». На рисунке ultraraw26 Ронин изображен с двумя мечами.

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Напомним, Джереми Реннер не появился в фильме «Мстители: Война бесконечности» ни в образе Соколиного Глаза, ни в образе Ронина. Стоит отметить, что ранее в сеть утекли фотографии со съемок картины, на которых он был запечатлен в новом костюме.