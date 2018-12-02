Грозный, 2 декабря, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, который ввел запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, «грубо и бесчеловечно» нарушил права миллионов людей. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава Чечни напомнил, что более двух миллионов украинцев, которые официально эта признают, проживает на сегодняшний день в России. Кроме того, есть огромное количество жителей РФ и других граждан, которые родились и выросли на Украине.

«Порошенко лишил их (украинцев) права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также высказал мнение, что Запад несмотря на попрание прав людей на Украине продолжит «рукоплескать Порошенко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти Украины объявили о вводе запрета на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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