Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дон) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, состоявшаяся 2 декабря на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 0:0.

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Ростов», набравший 24 балла, находится на пятой позиции.

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