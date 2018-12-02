Киев, 2 декабря, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, не намерен отказываться от выступления с последним словом на судебном слушании. Об этом сообщил адвокат политика Александр Горошинский в эксклюзивном комментарии УНН.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Он (Виктор Янукович) желает выступать в суде», — сказал он.

При этом Горошинский добавил, что дату выступления экс-главы Украины назвать пока никто не может.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в московскую больницу с серьёзной травмой позвоночника и колена был госпитализирован бывший президент Украины Виктор Янукович. Политик, по оценкам врачей, пробудет в больнице около трёх недель.

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