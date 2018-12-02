Калуга, 2 декабря, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Калуге двое мужчин, проживающие в одном подъезде многоквартирного дома по улице Хрустальной, устроили потасовку из-за собаки породы «доберман».

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Как сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, 38-летнего местного жителя стал раздражать соседский пёс. Встречаясь с владельцем собаки ежедневно, мужчина выражал недовольство в грубой форме, пугая при этом животное.

Хозяин питомца, вернувшись с работы и узнав от жены, что сосед вновь придирался к ней и собаке, решил навестить неугомонного жильца.

В ходе ссоры, произошедшей во дворе дома, один из мужчин, который ранее был привлечен к уголовной ответственности, взял фрагмент трубы и стал замахиваться на владельца собаки. Пытаясь защититься, 32-летний гражданин нанес ранение своему оппоненту. После чего о случившемся сам сообщил в полицию, а пострадавший обратился за помощью к медикам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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