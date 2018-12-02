Кабул, 2 декабря, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался в городе Кандагар 2 декабря. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, инцидент, в результате которого погибли 37 человек, произошел в районе Маруф.

«Автомобиль взорвался в учебном лагере талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Азизи.

Отметим, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали указанную выше информацию.

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