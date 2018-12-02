Калуга, 2 декабря, 2018, 16:16 — ИА Регнум. В Калужской области стартовала акция по бесплатной установке датчиков пожарной безопасности в домах многодетных семей .

Фото kaluga-gov.ru Установка датчика пожарной безопасности

Как сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, дом на улице Крымской в пригородной деревне Груздово, где проживает семья, в которой родители воспитывают пятерых детей, стал одним из первых, в котором сотрудники МЧС установили противопожарную сигнализацию.

«Устройство полезное. Чувствительный к дыму и любой задымлённости датчик в любом доме пригодится, — заявил заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Калужской области Денис Овсяников. — Обслуживается он легко: нужно вовремя менять батарейки и очищать от пыли. Срок его действия рассчитан на 5 лет и более. Такие противопожарные датчики мы бесплатно устанавливаем в домах многодетных, малоимущих семей. Акцию проводим бесплатно в рамках месячника пожарной безопасности».

В настоящее время планируется установка таких датчиков в 20 домах многодетных и нуждающихся калужан, но по заверениям организаторов акции, помощь в устройстве безопасности домов от пожара продолжится.