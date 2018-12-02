Лондон, 2 декабря, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Рейтинг смартфонов по качеству съемки представило британское агентство Trusted Reviews.

(сс) 3dman_eu Фотограф

Эксперты Trusted Reviews сравнили смартфоны по качеству объектива, системе стабилизации изображения и другим параметрам.

Лучшим смартфоном для видео и фотосъёмки был признан Huawei Mate 20 Pro. На втором месте — аппараты от американской Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. На третьем — ещё один смартфон китайского производителя Huawei P20 Pro.

Смартфоны компании Apple iPhone XS & iPhone XS Max и Galaxy Note 9 от южнокорейской Samsung замкнули пятёрку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре китайские компании Xiaomi и Meitu подписали соглашение о сотрудничестве. Эксперты считают, что Xiaomi заинтересовано в технологиях обработки видео и фотоизображений, разработанных Meitu.