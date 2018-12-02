Ереван, 2 декабря, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Об этом сказал РБК главный советник премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Гаспарян.

odkb-csto.org Флаги стран-членов ОДКБ

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян, говоря о заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 6 декабря, в рамках которых встретятся представители стран-участниц ОДКБ.

По словам Гаспаряна, встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации в лучшем случае станет известно в 2019 году.

В армянских СМИ несколько дней муссируются слухи, что якобы на заседания в Санкт-Петербурге вместо Никола Пашиняна отправится первый вице-премьер Арарат Мирзоян. Однако 1 декабря пресс-служба правительства Армении сообщила, что в Санкт-Петербург отправится именно Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на саммите ОДКБ в Казахстане главы государств не смогли прийти к консенсусу по генсеку организации. В итоге было решено перенести этот вопрос на заседание 6 декабря в Санкт-Петербурге.

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Как сказал 8 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая саммит ОДКБ в Астане, окончательно вопрос о генсеке будет решён 6 декабря в Санкт-Петербурге.

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Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.