Горно-Алтайск, 2 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. После задымления возобноволена работа шахты рудника «Заречный» в Алтайском крае. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба ГУ МЧС по региону.

(сс) Free-Photos Шахта

Шахта была провентилирована, ущерба нанесено не было, пострадавших нет. Шахта продолжила работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось об эвакуации 30 горняков, находившихся в забое шахты, на поверхность из-за короткого замыкания компрессора, вызвавшего задымление без возгорания.

Работа шахты при этом была остановлена для проветривания помещения и выяснения обстоятельств инцидента.

Также ИА REGNUM сообщало о возбновлении работы на шахте Денисовской в Якутии, где под обвалом погиб человек.