Маунтин-Вью, США, 2 декабря, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Американская компания Google собирается прекратить поддержку сервиса мгновенного обмена сообщениями Hangouts в 2020, сообщает издание 9to2Google со ссылкой на собственные источники.

(сс) Elyssa Zornes Сервисы Google

Источники сообщают, что компания начала сокращать специалистов, занимающихся приложением Hangouts.

Издание отмечает, что решение Google вызвано недостаточной популярностью Hangouts. Приложение было выпущено в 2013 году, однако так и не смогло добиться лидерских позиций.

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