СМИ: Google закроет свой мессенджер в 2020 году
Маунтин-Вью, США, 2 декабря, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Американская компания Google собирается прекратить поддержку сервиса мгновенного обмена сообщениями Hangouts в 2020, сообщает издание 9to2Google со ссылкой на собственные источники.
(сс) Elyssa Zornes
Сервисы Google
Источники сообщают, что компания начала сокращать специалистов, занимающихся приложением Hangouts.
Издание отмечает, что решение Google вызвано недостаточной популярностью Hangouts. Приложение было выпущено в 2013 году, однако так и не смогло добиться лидерских позиций.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Фонд «Общественной мнение» представил результаты опроса, показавшего, что самым популярным мессенджером в России является WhatsApp.