Борзя, Забайкальский край, 2 декабря, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Утечку опасного химического вещества, предположительно, серной кислоты, обнаружили на станции Борзя Забайкальского края. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Александр Латышов ИА Красная Весна Цистерны на железнодорожной станции

Утечка было обнаружена сегодня утром. Под одной из цистерн, в которой, согласно документам, перевозится серная кислта, было обнаружена течь. Вагон был немедленно оцеплен сотрудниками транспортной полиции.

Оцеплен был также и перрон, где, вследствие течи из цистерны, образовалась лужа из химического вещества.

Для оценки ситуации из Читы были вызваны сотрудники «Экоспаса».

Сообщается, что груз серной кислоты предназначался для Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) и доставлялся в город Краснокаменск.

Отмечается, что изменений в расписании железнодорожных перевозок не произошло из-за малой загруженности станции Борзя в зимнее время года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 23 человек из-за утечки взрывоопасного вещества на севере Китая.