Лондон, 2 декабря, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Украинский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил перелом носа в матче 14-го тура английской футбольной премьер-лиги его команды с клубом «Борнмут». Фотографию со своим разбитым носом 2 декабря выложил в своем Instagram сам футболист.

Soccer.ru Александр Зинченко

«Вступил в клуб сломанных носов», — так подписал это свое фото в Instagram украинский полузащитник.

Травму Зинченко случайно нанес партнёр по команде бразилец Фернандиньо на 54-й минуте игры, после чего украинец был заменен.

Александр Зинченко перешел в состав «МС» летом 201 года из команды «Уфа» за 2 млн евро. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб два матча, в которых не сделал никаких результативных действий.

Отметим, встреча «Манчестер Сити» с «Борнмутом» завершилась победой «МС» со счетом 3:1. Клуб лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги с 38 очками.