Киев, 2 декабря, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Германия и «союзники» должны существенно увеличить свое военное присутствие в Черном море. Об этом Порошенко заявил сегодня, 2 декабря, в интервью немецкому Funke Media Group.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница на поможет!

«Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Чёрном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в очередной раз призвал международное сообщество остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и задуматься о новых, более жестких антироссийских санкциях.

Напомним, что ранее Порошенко призвал ввести боевые корабли НАТО в Черное море после того, как украинские боевые корабли вторглись в территориальные воды Российской Федерации и были арестованы.

В альянсе на это осторожно ответили, что НАТО и так присутствует в регионе.