Москва, 2 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Быть внимательней и осторожней на дорогах призвал московских водителей Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы 2 декабря в своём официальном аккаунте в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM На дорогах Москвы

ЦОДД обращает внимание водителей на возможное образование гололедицы в результате снегопада в Москве и напоминает, что при ухудшении погодных условий увеличивается и вероятность возникновения ДТП.

В связи с этим ЦОДД призывает соблюдать осторожность на дорогах и ездить как можно аккуратнее, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Ранее синоптики предупреждали о небольшом морозе и выпадении до 5 мм осадков в виде снега в Москве 2 декабря.

Также в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.