Амстердам, 2 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Уменьшенная модель беспилотного летающего такси Pop. Up Next была представлена на конференции Amsterdam Drone Week в Амстердаме. Об этом сообщает INSIDEEVs.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

Проект Pop. Up Next является совместной разработкой компаний Audi, Airbus и Italdesign. Концепция представляет собой электрический автомобиль, который может присоединяться к летающему модулю.

На конференции в Амстердаме была представлена работающая модель, выполненная в масштабе 1 к 4. Уменьшенный модуль выполнил первый публичный испытательный полёт.

В Audi отметили, что урбанизация рано или поздно приведёт к необходимости распределения трафика между наземным и воздушным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представитель компании Opener сообщил, что продажи летающих автомобилей BlackFly начнутся в 2019 году.