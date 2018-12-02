Москва, 2 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы и в подмосковном городе Жуковский отменено или задержано 22 авиарейса. Об этом 2 декабря сообщает портал «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

В аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, ещё четыре отменены, в «Шереметьево» три авиаборта вылетят с задержкой. В «Домодедово» задержаны сразу семь рейсов, пять отменены.

В подмосковном «Жуковском», согласно данным онлайн-табло, были задержаны три авиарейса.

Причины изменений в авиарасписании не приводятся. Напомним, что подобная информация доводится до сведения пассажиров непосредственно в аэропорту в визуальной или акустической форме.

Стоит отметить, что ранее в Москве и Подмосковье был введён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.