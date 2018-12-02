Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Новым тренером сборной США по футболу станет Грегг Берхалтер, сообщает 2 декабря New York Times.

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Представление нового главного наставника американской футбольной сборной ожидается 4 декабря в Нью-Йорке, а к тренировкам национальной сборной 45-летний специалист приступит с января 2019 года, когда пройдут первые зимние сборы национальной команды.

Также сообщается, что соглашение Берхалтера с футбольной Федерацией США рассчитано на 4 года и перед ним будет поставлена задача по выходу сборной США по футболу на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Кроме этого отмечается, что для данной должности Грегг Берхалтер покинет пост главного тренера клуба MLS «Коламбус Крю».

Отметим, сам Грегг Берхалтер с 1994 по 2006 годы выступал в сборной США по футболу в качестве защитника и стал в ее составе бронзовым призером 1999 года в Кубке конфедераций