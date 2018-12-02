Из ТДК «Смоленский пассаж» в Москве эвакуировано около 200 человек
Москва, 2 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Эвакуация людей из-за угрозы пожара была проведена в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж» в Москве. Об этом 2 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пожарная команда
Сообщается, что эвакуация была проведена в связи с коротким замыканием проводки, которое произошло на втором этаже комплекса.
Всего было эвакуировано около 200 человек. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось об эвакуации ста человек из-за задымления в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса «Тандем» в Казани. Источником задымления были масляные отложения в вентиляционной системе ТРК. Горение было ликвидировано, пострадавших нет.