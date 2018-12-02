Кито, 2 декабря, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляется интерес к нападающему сборной Эквадора по футболу Джону Сифуэнте, сообщает 2 декабря Mercado.

(сс) Антон Зайцев / soccer.ru ЦСКА перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2018/19

На данный момент 26-летний эквадорец играет за клуб «Универсидад Католика» и согласно данным Transfermarkt. de в 2018 году нападающий сыграл 39 матчей в чемпионате Эквадора, в которых забил 35 мячей. При этом Сифуэнте сыграл 4 раза за национальную сборную Эквадора и забил в этих встречах два гола.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его стоимость оценивается в 3 млн евро.