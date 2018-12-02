Саутгемптон, Великобритания, 2 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» буквально вырвал ничью у команды клуба «Саутгемптон» в матче 14-го тура английской футбольной премьер-лиги, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Встреча проходила на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне и закончилась со счетом 2:2. Хозяева открыли счет на 13-й минуте встречи голом Стюарта Армстронга и удвоили его на 20-й мячом Сауреша Седрика. Однако гостей это не смутило, и они дважды голами Ромелу Лукаку и Андера Эррера, на 33-й и 39-й минутах соответственно, восстановили равновесие счета.

Это третья подряд ничья для «МЮ» и клуб с 22 очками находится на седьмой позиции в турнирной таблице. Для «Саутгемптона» же это 10-я подряд игра без выигрыша. Клуб находится на 18-й строчке с 9 очками.