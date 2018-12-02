Вашингтон, 2 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Одна из первых ступеней ракеты компании SpaceX Falcon 9 будет использоваться в третий раз при запуске с базы Ванденберг 2 декабря. Об этом сообщает Spaceflight Now.

(сс) SpaceX Falcon 9

В пуске Falcon 9 будут использоваться многоразовые ракеты первой ступени. Одна из них будет запущена уже в третий раз. По плану, ракеты первой ступени должны приземлиться на подготовленную платформу в океане.

В ходе этого пуска на орбиту будет выведено около 60 малых и 1 большой спутник.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально пуск Falcon 9 планировался на 29 ноября, однако он был перенесён на 2 декабря из-за погодных условий.