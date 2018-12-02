Москва, 2 декабря, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина совершил нападение на женщину на станции метро «Лубянка» в Москве. Об этос 2 декабря сообщил пресс-центр ГУ МВД РФ по столице.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Лубянка»

Нападение на женщину произошло вечером 1 декабря. Злоумышленник, вооружённый холодным оружием, нанёс пострадавшей ранения в области живота, головы, конечностей. Пострадавшая — женщина 1982 года рождения, неработающая, была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Преступник разыскивается.

Ранее сообщалось о нападении на известную певицу в Дагестане. Злоумышленник ранил её из огнестрельного оружия, предварительно притаившись во дворе дома, где проживала певица. С места преступления нападавший скрылся. Артистка была доставлена в больницу и прооперирована. По инциденту было возбуждено уголовное дело.