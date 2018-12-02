Санрайз, США, 2 декабря, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бей Лайтинг» Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

После того как Кучеров набрал три очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в игре его клуба с командой «Флорида Пантерз», в его активе стало 38 очков (11 шайб + 27 результативных передач). Это позволило российскому нападающему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ, которое он делит с Митчелом Марнером из команды «Торонто Мэйпл Лифс».

Лидирует в списке лучших бомбардиров лиги Мико Рантанен с 43 очками из команды «Колорадо Эвеланш».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккеисты команды «Тампа Бэй Лайтинг» переиграли в овертайме на выезде команду клуба «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.