Новосибирск, 2 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) впервые вошёл в список лучших мировых вузов, специализирующихся на инженерных и компьютерных науках, составленный журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

(сс) N.kazakoff Новосибирский государственный технический университет

НГТУ впервые попал сразу в два предметных рейтинга THE. В рейтинге компьютерных наук вуз попал в ТОП-500, а в рейтинге инженерных наук — в ТОП-600.

Проректор НГТУ по научной работе Алексей Вострецов объяснил, что вузу удалось попасть в престижный рейтинг из-за увеличения количества и качества научных публикаций, а также за счёт сотрудничества с научными организациями.

Отметим, всего в «компьютерный» рейтинг THE попал 16 российских вузов, а в «инженерный» — 25.