Вашингтон, 2 декабря, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего американские политики выражают соболезнования его близким и всему народу. На своих страницах в твиттере они пишут:

Джордж Буш — старший с супругой

Джон Болтон, советник Дональда Трампа по национальной безопасности:

«Я опечален кончиной президента Джорджа Буша. Его лидерство вело США через одни из самых бурных времен в новейшей истории, включая распад Советского Союза и изгнание Саддама Хусейна из Кувейта. Это была честь — служить в его администрации».

Конгрессмен Элси Хастингс:

«Соединенные Штаты потеряли преданного государственного служащего. Президент Джордж Буш Буш был воплощением американского государственного деятеля: он служил с отличием, отстаивал разнообразие и свободу, и вел нашу страну с целостностью, верой и состраданием».

Сенатор Дик Дурбин:

«Прочитайте книгу «Flyboys» и вы никогда не будете думать о нем иначе, как об одном из героев Второй мировой войны. Президент Буш посвятил всю свою жизнь Америке. Он был смиренным, заботливым и принципиальным, обладая качествами, которые мы чтим в президенте».

Конгрессмен Джим Коста:

«Со смертью президента Джорджа Буша наш народ потерял самоотверженного государственного служащего. Его жизнь и преданность нашему народу многое изменили. Мое сердце уходит к близким президента Буша в это трудное время. Пусть он покоится с миром».

Конгрессмен Кевин Йодер:

«Наш народ потерял одного из своих лучших в президентов, Джорджа Буша. Он был настоящим американским патриотом, всегда смиренным и добрым во всём, что делал. Он служил нашей стране во многих ролях, но, возможно, был наиболее горд быть мужем и отцом. И когда мы скорбим о его утрате, мы должны утешиться, зная, что теперь воссоединился со своей любимой Барбарой. Покойтесь в мире, президент Буш, и благодарю вас за то, что вы покидаете Америку и мир лучшим, чем в него пришли».

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи со смертью Буша-старшего выразил Владимир Путин. По словам российского президента, Джордж Буш-старший был выдающимся человеком, который верно служил своей стране.