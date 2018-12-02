Санрайз, США, 2 декабря, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Хоккеисты команды «Тампа Бэй Лайтинг» переиграли в овертайме команду клуба «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 декабря Sport 24.

(сс) Michel Curi Эмблема хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг»

Встреча проходила на домашнем льду «Флориды» арены «BB&T Центр» в Санрайз и закончилась со счетом 5:4 в овертайме. Голы у победителей забили Алекс Киллорн (12-я), Мэттью Жозеф (34-я), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров (40-я), Седрик Пакетт (52-я) и Брейден Пойнт (64-я, в большинстве). У хозяев шайбами отметились Фрэнк Ватрано (11-я минута), российский нападающий «Флориды» Александр Барков (11-я), Джонатан Юбердо (23-я) и ещё один российский хоккеист в составе «Флориды» Евгений Дадонов (29-я, в большинстве).

Никита Кучеров также был признан третьей звездой матча, он набрал в игре три очка (1 шайба + 2 результативных передачи), сделал 3 броска в створ ворот за 20,5 минут игрового времени и набрал 2 минуты штрафа.

Евгений Дадонов также кроме шайбы отметился результативной передачей, и данная игра стала для него пятой подряд, в которой он отмечается результативностью.