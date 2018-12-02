Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 2 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом доме города Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа, один человек погиб и ещё пятеро госпитализированы, сообщает 2 декабря региональное управление МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Согласно данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме поступило в 4:13 (2:13 мск) по местному времени. Прибывшие на место сотрудники ведомства увидели открытое горение и сильное задымление и немедленно приступили к ликвидации пожара.

«При помощи пожарных лестниц спасено десять человек. В ходе боевой разведки в горящем здании обнаружен человек и передан в карету скорой помощи, который впоследствии скончался. Пять человек госпитализировано в городскую больницу», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Кроме этого сообщается, что на месте пожара работают 8 единиц спецтехники и 2 человека личного состава МЧС России, на данный момент ликвидировано открытое горение. Дом поврежден по всей площади от огня и высокой температуры, поэтому администрацией города был предоставлен автобус для обогрева оставшихся без жилья граждан.

«Сегодня (2 декабря — ИА REGNUM ) под руководством главы города планируется провести заседание КЧС и ПБ, где будут рассматриваться вопросы по обеспечению жильём людей пострадавших от пожара», — также сообщает региональное управление МЧС.