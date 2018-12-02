ЛНР: Украинские боевики один раз обстреляли территорию республики
Луганск, 2 декабря, 2018, 08:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на минобороны ЛНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
По данным военных, украинскими боевиками был произведен обстрел района посёлка городского типа Калиново.
Огонь вёлся из вооружений боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, ранее военные ЛНР сообщили, что ВСУ ведут передислокацию своих сил в Донбассе. В свою очередь в Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ готовят наступление на южном фланге фронта в Донбассе в районе Мариуполя.