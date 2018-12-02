Луганск, 2 декабря, 2018, 08:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на минобороны ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным военных, украинскими боевиками был произведен обстрел района посёлка городского типа Калиново.

Огонь вёлся из вооружений боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее военные ЛНР сообщили, что ВСУ ведут передислокацию своих сил в Донбассе. В свою очередь в Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ готовят наступление на южном фланге фронта в Донбассе в районе Мариуполя.