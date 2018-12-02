Вашингтон, 2 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. 41-го президента США Джорджа Буша — старшего, который скончался 30 ноября в возрасте 94 лет, похоронят на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, которая носит его имя. Об этом сообщается на сайте университета.

Джордж Буш — старший. 1976

Буш — старший будет похоронен рядом со своей супругой Барбарой, которая скончалась в апреле этого года в возрасте 92 лет, а также его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трёх лет.

Процесс захоронения будет закрытым, но студенты и преподаватели университета смогут наблюдать за похоронной процессией.

Известно, что 3 декабря гроб с телом Буша будет выставлен в ротонде Капитолия для прощания. 5 декабря гроб будет отправлен в Техас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявитл 5 декабря национальным днём траура в связи со смертью 41-го президента Соединённых Штатов.