Владивосток, 2 декабря, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В порт Владивостока прибыло российское судно «Севастополь», задержанное ранее в Южной Корее, предположительно, из-за санкций США. Об этом сообщил 2 декабря ТАСС заместитель директора компании-судовладельца «Гудзон» Валерий Улискин.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Порт. Владивосток

Как рассказал Улискин, судно сейчас будет оформляться и разгружаться в порту Владивостока. Затем оно возьмёт груз в порту Находка и пойдёт в Китай.

Компания-судовладелец проинформировала также, что в порту Пусана находится в данный момент ещё одно принадлежащее ей судно. При этом компания отметила, что планирует и в дальнейшем работать в южнокорейском направлении, но, исходя из случившегося, суда компании бункероваться будут в России

Ранее сообщалось, что «Севастополь» был вынужден задержаться в порту Южной Кореи из-за отказа южнокорейских бункеровочных компаний заправлять его топливом. При этом южнокорейские власти поясняли, что российское судно задержано в связи с подозрениями в отношении кмпании-судовладельца в сотрудничестве с КНДР, по данной причине компания была внесена в санкционный список США.

В то же время компания-судовладелец уверяла корейские власти в том, что никогда не сотрудничала с КНДР, но, несмотря на это, и опасаясь повторных санкций, сласти Южной Кореи отказывали судну в заправке топливом.

Из-за отсутствия горючего возникла опасность обесточивания корабля. Но после обращения компании-судовладельца в генконсульство России в Южной Корее, судно было освобождено и заправлено топливом.

Далее сообщалось, что судно не может покинуть порт Пусана из-за задержки платежа, который завис, проходя через банковскую систему США.