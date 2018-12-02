Москва, 2 декабря, 2018, 08:16 — ИА Регнум. 2 декабря в Москве ожидается снег, местами гололедица и температура воздуха до — 7 градусов Цельсия, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Также ожидается облачная погода, ветер южный и юго-восточный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.

3 декабря дне погода не изменится и столбики термометров покажут 5−7 градусов мороза. Ночью же температура в Москве опустится до — 10 градусов Цельсия, в Подмосковье — до — 13.