Касли, Челябинская область, 2 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Челябинской области Каслинский городской суд избрал меру пресечения водителю, устроившему дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек. Гражданин будет отправлен под арест на два месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока в СИЗО

По данным следствия водитель большегруза «Вольво» является нигде не работающим гражданином Казахстана. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, так как на родине у гражданина имеется малолетний ребёнок, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 ноября на трассе Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе. Прицеп большегруза «Вольво» выехал на встречную полосу в результате чего произошло столкновение с тремя автомобилями «Лэнд Ровер Дефендер», «ТАТА» и грузовой «Газелью».Пятеро участников ДТП погибли, а водитель «Газели» выжил и доставлен с травмами в больницу.