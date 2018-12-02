Вашингтон, 2 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Выбор между Россией и Западом, касающийся закупки вооружения, предложено сделать правительству Турции. Об этом заявил председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турции было объявлено, что она, как страна-член блока НАТО является важным партнёром США, но при этом, не забывая о своём статусе, она должна сделать выбор и отказаться от процесса закупки российских ЗРК С-400 в пользу систем F-35.

В противном случае Турцию, как заявил Инхоф, «будут ожидать последствия». США могут исключить Турцию из программ поставки F-35.

При этом ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламенте Турции уже поднимался вопрос по поводу возможного отказа США в поставках Турции F-35. В Турции по данному поводу отметили, что, поскольку страна финансово участвовала в разработке проекта F-35, вложив в него 900 млн долларов, то США довольно проблематично будет заставить Турцию отказаться от закупок истребителя и использовать этот аргумент в качестве силового рычага давления на Турцию.

Также в правительстве Турции отмечали, что даже США признавали явное превосходство российских ЗРК над американскими аналогами.