Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп согласился не вводить с 10% до 25% пошлины на китайские товары на общую сумму 200 млрд долларов по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает 2 декабря пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%», — говорится в сообщении пресс-службы

Также сообщается, что стороны приняли совместное решение, что они предпримут все усилия для того чтобы заключить новое торговое соглашение в течение 90 дней. По истечение этого срока президент Трамп, в случае если сторонам не удастся договориться, намерен привести свой план по повышению пошлин на китайские товары в исполнение.

Кроме этого, как следует из сообщения, Китай согласился закупать энергоносители, промышленную и сельхозпродукцию у США на «довольно значительную сумму» для сокращения торгового дисбаланса.

Отметим, 24 сентября администрация Трампа уже ввела 10% торговые пошлины на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов, в ответ Китай ввел 5−10% пошлины на американские товары на сумму 60 млрд долларов.