Мадрид, 2 декабря, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» победил «Валенсию» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. «Сливочные» обыграли «местальета» со счетом 2:0.

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На восьмой минуте встречи полузащитник валенсийцев Даниэль Васс отправил мяч в свои ворота и открыл счет. Еще одно очко «Реалу» принес на 83-й минуте Лукас Васкес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на поле не выходил — его восстановление после травмы еще не завершено.

Ранее «Реал» проиграл «Эйбару» со счетом 0:3. В турнирной таблице мадридцы на пятой строке, у них 23 очка. «Валенсия» занимает 13-ю строку с результатом 17 очков.

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